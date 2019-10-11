إرجاء محاكمة قاتل موظفة السفارة البريطانية الى 29 الحالي

أرجأت هيئة ​محكمة الجنايات​ في جبل ​لبنان​ - الغرفة الثالثة برئاسة القاضي محمد وسام مرتضى، جلسة محاكمة طارق حويشه المتهم بجريمة قتل الموظفة في ​السفارة البريطانية​ في لبنان ريبيكا فيليب دايكس، الى 29 الحالي.

وأشار وكيل جهة الدفاع عن المتهم المحامي أنطوان نعمة خلال مرافعته، الى أنه تقدم بطلبات منها "عرض المضبوطات وتعيين طبيب عيون للكشف على المتهم بسبب إصابته بنزيف في عينيه وفقا للقانون 65/2017". كما كرر طلب عرض المضبوطات والاستماع الى إفادة الطبيب الشرعي. وقد دونت التقارير وضمت الى الاساس.