الصفدي: نحضر لجلسة برلمانية ستخصص لمناقشة القوانين المتعلقة حصرا بالنساء في آذار المقبل

شدّدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون تمكين المرأة و​الشباب​ ​فيوليت الصفدي​ في كلمتها خلال احتفال "معهد ​المرأة العربية​" في الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) بـ "اليوم العالمي للفتاة" بندوة متخصصة بعنوان Empowering Girls for a Brighter Tomorrow على "ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية من أجل تأمين مستقبل أفضل للفتيات، مشيرةً الى أن "الوزارة تنسّق بشكل كامل مع ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ برئاسة كلودين عون روكز وتتعاون مع النواب ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ للتحضير للجلسة البرلمانية التي ستخصص لمناقشة القوانين المتعلقة حصرًا بالنساء في آذار المقبل"، لافتة الى ان "هذا التعاون هو رسالة للجميع في لبنان والخارج انه عندما تتضامن النساء تكون النتائج مذهلة".

واعتبرت الصفدي أن "​العنف​ ضد المرأة يرتب على الدول ملايين الدولارات"، مشيرة الى أن "الدول لا تدار عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وعبر ​تويتر​ إنما من خلال استراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ".

ولفتت الى "أهمية ان تعمل الفتيات بجد وجهد لتحقيق احلامها التي تبدأ أولاً بالتحصيل العلمي والثقافي".

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