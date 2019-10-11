توقف محطات الوقود في عكار وصور عن التسليم التزاما بقرار الاضراب

التزمت كل محطات الوقود في عكار بقرار الاضراب وتوقفت عن تسليم الوقود لحين تسلمهم المحروقات بالليرة اللبنانية، وتشهد المحطات زحمة سيارات كبيرة.
وفي السياق نفسه، فإن محطات الوقود في صور رفعت خراطيمها وتوقفت عن تزويد السيارات بالمحروقات، في ظل تهافت المواطنين عليها للتزود بالوقود، وذلك اثر إعلان أصحاب المحطات وموزعي المحروقات وأصحاب الصهاريج الاضراب المفتوح.
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