إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع: قررنا سحب مرشحينا لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي

شدد إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع، في بيان، عقب لقاء ضم رؤساء بلديات الإتحاد ناقشوا خلاله الاستحقاق الانتخابي لعضوية ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ الذي سيجرى الأحد المقبل 13 الحالي، على أن "رؤساء البلديات اجمعوا على الالتفاف حول المرجعية السياسية السنية والمتمثلة برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

وأكد الإتحاد أن "كلمته واحدة مجتمعة وستصب في مصلحة الطائفة"، آملًا أن "تتبلور الرؤيا حول موقف واحد وإنسجام بين الجميع والخروج بالتزكية للاسم الذي الحريري"، مشيرًا الى أنه "قرر سحب مرشحيه من الترشح لعضوية المجلس الشرعي".

