بالصور.. البطولة "الأفريقية العربية" لـ"الدايثلون" في معبد الكرنك بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات البطولة الأفريقية والعربية للدايثلون التي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء أحمد ناصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر واللواء محمود سيد حسين مدير عام الاتحاد.

بدأت فعاليات البطولة التي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، من أمام ساحة معبد الكرنك حيث تنافس نحو 400 مشارك ومشاركة في البطولة من مختلف الجنسيات للفوز بسباقات الدراجات الهوائية والركض.

وأعلن منظمو البطولة نتائج السباقات في رياضات الركض وركوب الدراجات ضمن فاعليات البطولة العربية والأفريقية للدايثلون، فيما شارك نائب المحافظ في تسليم جوائز الفائزين.

يشار إلى أن بطولة الدايثلون تقام في الأقصر للعام الرابع على التوالي وتتضمن سباقات الركض والدراجات الهوائية لمسافات متنوعة.