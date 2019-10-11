مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية: انفجار سيارة ملغومة في القامشلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة: (الخليج 365) قال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن سيارة ملغومة انفجرت أمام مطعم في مدينة القامشلي، بحسب وكالة رويترز. ويسيطر الأكراد على المدينة. ونقلت محطة تلفزيون الإخبارية السورية الرسمية عن مراسلها أن الانفجار تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

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