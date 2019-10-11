انطلاق مولد السيد البدوي في طنطا.. والطرق الصوفية: نجتمع في حب آل البيت - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تشهد مدينة طنطا اليوم الجمعة، انطلاق مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي أحد أقطاب الطرق الصوفية الأربعة ويستمر لمدة ٦ أيام.

ومن المتوقع أن يزور مدينة طنطا خلال الاحتفالات حوالي مليون زائر يوميًا، لتقديم النذور والأضاحي والاحتفالات بمنطقة الساري التي تبعد عن المسجد حوالي ٢ كيلو وتقيم بها الطرق الصوفية مدة الاحتفال داخل خيمة لكل طريقة.

يتوسط مسجد السيد البدوي مدينة طنطا ويعد من بين الأكبر في المدينة، ومن أشهر المساجد في مصر، ويعرف باسم ''المسجد الأحمدي أو السيد البدوي"، ويحتوي على 5 أضرحة، في مدخله ضريح الشيخ ''سيدي مجاهد''، وفى الداخل غرفة بها أضرحة المشايخ ''أحمد حجاب ونور الدين وسيدي عبد الرحمن"، وفى يمين المسجد غرفة خاصة بها ضريح الشيخ أحمد البدوي، وبجانبه حجر يقال إنه به آثار أقدام الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم.

أحد مشايخ المسجد يقول إن الاحتفالات تبدأ من اليوم وتستمر لمدة أسبوع حتى "الليلة الكبيرة"، وتبدأ الزيارات من الساعة الـ11 صباحًا تقريبًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

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وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الاحتفالات داخل المسجد تكون عبارة عن دروس دينية وحلقات ذكر ومدح وتكون خارج المسجد احتفالات للطرق الصوفية حسب كل طريقة يقومون بما يسمي الزفة التي تأتي من الساري حتى المسجد يمدحون فيها آل البيت احتفالا بمولد السيد البدوي.

وأوضح أن الاحتفالات سواء داخل المسجد أو خارجه لها ضوابط معينة تم الإعلان عنها لمسئولي الطرق الصوفية ولابد من الالتزام بها حتى لم يتم منع الطريقة من التواجد داخل الاحتفالات.

وأشار أحمد أبو زيد، أحد رواد الطريقة الرفاعية، أن لكل طريقة أسلوب خاص بالاحتفال ولكن تتجمع الطرق في حب آل البيت.

مشيرًا إلى أنهم يقوموا بنصب الخيام قبل الليلة الكبيرة بيومين، ويقدمون الطعام والشراب إلى الطريقة، بجانب حلقات الذكر والمديح التي يحرصون عليها كل ليلة حتى انتهاء أيام الاحتفال.

وأشار "أبو زيد" إلى أنهم يخرجون بـ"زفة" من الساري إلى المسجد احتفالا بمولد السيد البدوي وتزين الزفة بالأعلام الخضراء و مديح آل البيت.