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نتنياهو يلمح الى ضربة عسكرية وشيكة ضد طهران

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إيران ما زالت تحاول مرة تلو الأخرى شنَّ هجمات ضد إسرائيل، ولا تتوقف عن تسليح أذرعها في المنطقة بأسلحة وصفها بـ“الخطيرة“، بحسب ما أوردته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، وغيرها من وسائل الإعلام العبرية.

 

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وأضاف خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في فعاليات لإحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، أو كما يطلق عليها حرب ”يوم الغفران“، إلى أن إيران تهدد بمحو إسرائيل من الخريطة، وتقول ذلك علنًا لذا ”علينا الاستعداد للدفاع عن أنفسنا جراء هذا الخطر“، على حد قوله.

 

ونقلت الصحيفة قوله إن الجيش الإسرائيلي ”مستعد لدرء أي خطر سواءً دفاعًا أو هجومًا، مدعومًا بقوة كاسحة.. قوة السلاح والروح التي ورثها من جيل حرب يوم الغفران“، على حد قوله.

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