علاوي يحذر من الانعكاسات السلبية على العراق نتيجة التوغل التركي في سوريا

حذر رئيس تحالف "المنبر العراقي" إياد علاوي، اليوم الجمعة، من انعكاسات سلبية ستطال العراق نتيجة العدوان التركي على سوريا، داعيا للتهيؤ محليا ودوليا .
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "نحذر من انعكاسات سلبية ومضاعفاتخطيرة ستطال العراق نتيجة توغل الجيش التركي في سوريا" ، موضحا "أن مئات الآلاف من المواطنين سيفرون نحو العراق نتيجة العمليات العسكرية، وأن خلايا داعش النائمة ستستغل الموقف ".
التهيؤ لكافة الاحتمالات سواء بوضع الخطط اللازمة لذلك من جهة ، ومناقشة الملف برمته دولياً من جهة أخرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وكذلك إرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا لمناقشة كافة التداعيات المحتملة .
ودعا علاوي الحكومة العراقية إلى
كما دعا إلى توفير سبل الدعم الكافي واللازم لإقليم كردستان بوصفه المحطة الرئيسة التي سينزح لها الفارين من شرقي الفرات.
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