اتفاق أوروبي بريطاني بشأن على تكثيف مفاوضات بريكست خلال الأيام المقبلة

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على تكثيف المباحثات بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتأمين اتفاق قبيل الـ31 من أكتوبر الجاري وهو الموعد المحدد لمغادرةبريطانيا للتكتل، حسبما ذكرت ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشئون الـ"بريكست" ميشال بارنييهقد قال إنه عقد اليوم الجمعة "اجتماعا بناءً" مع الوزير البريطاني لشئون بريكست ستيفن باركلي في بروكسل.
بدوره، صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - في وقت سابق اليوم - بأنه تلقى "رسائل إيجابية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
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