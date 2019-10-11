أكد وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره التركي أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري تهدد التقدم في الحرب على داعش، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الجمعة. الحرب على داعش، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الجمعة. وأوضح أن تركيا تضع نفسها أمام خطر مواجهة عواقب جدية بعد الهجوم على شمال سوريا. وطالب البنتاجون تركيا بإنهاء عملياتها العسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يطالب تركيا بإنهاء عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.