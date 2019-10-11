رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن صدمته إزاء حادث الطعن بمدينة مانشستر

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن صدمته إزاء حادث الطعن الذي وقع في مركز تسوق بمدينة "مانشستر" الإنجليزية وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.
كما أعرب جونسون - في تغريدة عبر موقع(تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - عن تعاطفه مع مصابي الحادث وكل من تضرر جراءه، مشيدا بعمل أجهزة الطوارئ ومن يقوم حاليا بالتحقيق في الحادث.
وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على مشتبه به في الأربعينيات من عمره عقب وقوع حادث طعن في مركز "آرنديل" للتسوق بوسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية.. وتقود حاليا شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث لكشف ملابساته.
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