إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز برطعة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي بأن الشاب أحمد بسام كميل (25 عاما)، أصيب برصاصة اخترقت يده وأخرى في الشريان الفخذي.



وأكد أن الطواقم الطبية نقلت الشاب كميل

إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، لتقديم العلاج اللازم له، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.



يشار إلى أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر في الأيام الأخيرة؛ إذ أصيب بنفس الطريقة أربعة مواطنين خلال أسبوع، كان آخرهم الشاب محمود جرادات الذي أصيب

برصاص الاحتلال أمس.في سياق آخر، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.