70 ألف سوري مشرد جراء الهجوم التركي

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة ،على إن العمليات العسكرية التركية في شمالي سوريا، أدت إلى نزوح نحو 70 ألف شخص من منطقتي تل أبيض ورأس العين ،منذ أن بدأت العمليات يوم الأربعاء الماضي.

وكانت أطراف دولية عدة وجهت انتقادات للهجمات التركية، محذرة من أنها قد

تسبب أزمة إنسانية كبرى في المناطق الكردية شمال شرقي سوريا.

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ومن جهة أخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه تم إغلاق مستشفى في تل أبيض، بعد فرار العاملين فيه تحت وطأة القصف، بينما ذكرت الإدارة الكردية شمالي سوريا

بأنها بدأت في إخلاء "مخيم مبروكة"، الذي يضم 7 آلاف نازح بعد قصفه من قبل تركيا.

وكانت أعمدة الدخان جراء القصف على منطقة تل أبيض شوهدت تتصاعد، صباح الجمعة، مع استمرار تركيا في عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد، التي أدت إلى نزوح جماعي للمدنيين.

وفي وقت سابق، ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف فروا من منازلهم منذ يوم الأربعاء.