وزير الزراعة السوداني : مستعدون للتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني المهندس عيسى عثمان شريف، لوفد من برنامج الغذاء العالمي، استعداد السودان للتعاون مع البرنامج للقضاء على الجوع في البلاد.
واستعرض اللقاء بين وزير الزراعة ووفد البرنامج تفاصيل مشروع برنامج الغذاء العالمي للقضاء على الجوع في السودان.
أن القطاع الزراعي هو الداعم لتحسين الوضع الغذائي كما ونوعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد شريف تعاونه ودعمه لأنشطة البرنامج، لافتا إلى
من جانبه، أكد وفد برنامج الغذاء العالمي دعم الزراعة في السودان، والعمل على نقل الخبرات والمساهمة في إقامة مصانع صغيرة.
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