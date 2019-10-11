الرئيس اللبناني : ممتنون للدعم العسكري البريطاني للقوات المسلحة

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية، خصوصا في برنامج بناء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية (مع سوريا) على نحو يساهم في الحد من التهريب ودخول الأشخاص خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية والتنمية الدولية أندرو موريسون، حيث بحث الجانبان الأوضاع داخل لبنان وكذلك التطورات الأخيرة في المنطقة والمستجدات العسكرية على الحدود السورية

– التركية، وانعكاساتها السلبية على وحدة سوريا وأوضاع النازحين .



وأشار عون إلى أن توقيع اتفاق الشراكة اللبناني – البريطاني خلال الشهر الماضي، من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في كافة المجالات.

Advertisements



وقال إن لبنان يولي أهمية أساسية لمسألة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لافتا إلى أن العودة الطوعية والآمنة التي تحققت حتى الآن من لبنان، شملت 276

ألف نازح عادوا إلى سوريا، وأن بلاده لم تتبلغ أي شكوى من ممارسات تعرضوا لها عقب عودتهم.



من جانبه ، أكد الوزير البريطاني حرص بلاده على التعاون مع لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ومتابعة تطور الأوضاع الاقتصادية .



وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017 .