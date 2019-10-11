بينها ضربة مالية.. ترامب يطرح 3 خيارات للرد على العملية التركية في سوريا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن 3 خيارات للرد على العملية العسكرية، التي تخوضها تركيا ضد المناطق الكردية شمال شرقي سوريا، من بينها "ضربة موجعة" للاقتصاد التركي أو إرسال آلاف الجنود أو "محاولة التوسط بين تركيا والأكراد".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات وتحقيق نصر عسكري، ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية وعبر (فرض) عقوبات، أو التوسط في اتفاق بين تركيا والأكراد!".

وفي هذا الإطار، قال مسؤول أميركي في وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ ترامب "كلَّفَنا أن نُحاول البحث عن قواسم مشتركة بين الجانبين، وعمّا إذا كان ممكناً التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وهذا هو ما نفعله"، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

من جهة ثانية، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستفرض إجراء عقابياً على تركيا إذا تورطت في أي تحركات "غير إنسانية وغير متناسبة" ضد المدنيين خلال توغلها في شمال شرق سوريا.

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وعلى الصعيد نفسه، أعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، أنهم سيطرحون قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان "يجب أن يواجه الرئيس (رجب طيب) أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا".