كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء بلا حدود: إغلاق مستشفى تل أبيض السورية جراء القصف التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، عن إغلاق مستشفى في بلدة تل أبيض الحدودية مع تركيا، شمال شرقي سوريا، بعد فرار العاملين منه، بسبب القصف التركي.

ومن جهة أخرى، أفاد برنامج الأغذية العالمي، بنزوح أكثر من 70 ألفاً من سكان رأس العين، وتل أبيض حتى الآن، وسط تصاعد العنف في سوريا.

وشنت تركيا، هجوما بريا على شمال سوريا، بعد ساعات من بدء مقاتلاتها ومدفعيتها قصف المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية.

وقال مسؤولون أتراك، إن القوات التركية وحلفاءها من المعارضة المسلحة دخلوا المنطقة "شرقي نهر الفرات".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية تهدف إلى إنشاء "منطقة آمنة" خالية من الميليشيات الكردية لإقامة اللاجئين السوريين.

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وقالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، إن الجيش التركي ضرب 181 هدفا تابعا للمسلحين في هجمات جوية منذ بدء العملية شمال شرق سوريا.

وقالت القوات الكردية إن الهجمات الجوية التركية الأربعاء، استهدفت سجنا يوجد فيه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويقوم الأكراد، الذين ساعدوا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، بحراسة الآلاف من مسلحي التنظيم وأقاربهم في سجون ومخيمات في مناطق يسيطرون عليها، ولم يتضح ما إذا كان مسلحو التنظيم المحتجزين سيبقون محتجزين وتحت الحراسة الكردية إذا بدأت المعارك البرية.

وبدأ الهجوم البري بعد أيام من سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية من المنطقة، وهو قرار جوبه بانتقادات واسعة في الداخل والخارج.

وفي تصريح سابق قال ترامب، الذي كان قد توعد بـ "القضاء على" الاقتصاد التركي إذا "تجاوزت الحدود"، قال ترامب إنه لا يدعم الهجوم ووصف العملية بأنها "فكرة سيئة".

وأعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن "القلق العميق" إزاء الهجوم، وقال إنه "يهدد بزعزعة استقرار المنطقة، ومفاقمة المعاناة الإنسانية وتقويض التطور الحادث حيال التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية".