كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يكثفان محادثاتهما بشأن البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه اتفق مع المملكة المتحدة على تكثيف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة متأخرة للتوصل إلى اتفاق انفصال قبل 31 أكتوبر، الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الكتلة.

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي بعد تعهد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بأن تبذل الدول السبع والعشرين دفعة أخرى للتوصل إلى اتفاق بعد "اجتماع بناء" بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار.

وضع المفاوض الأوروبي بشأن البريكست ميشيل بارنييه ووزير البريكست ستيفن باركلي بالفعل الأساس لمحادثات مكثفة في وقت سابق يوم الجمعة.

في يوم الاثنين، سيقوم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتقييم تقييم فرص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال الاقتصاديون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يضر كلًا من اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.