كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي: تحرير طرابلس قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، علي قرب الانتهاء من معركة تحرير العاصمة طرابلس، وفق صحيفة "المتوسط" الليبية.

وكان المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أكد أن "عمليات الجيش في الأسبوع الماضي أسفرت عن تجاوز قوة المدفعية لمنطقة العزيزية".

وأضاف المسماري، أن "قوات الجيش تقدمت نحو جسر الطويشة، والساعدية، وسيطرت على منطقة أولاد تليس بالكامل الرابطة بين غريان، وطرابلس، وأسقطت طائرة رصد لقواتنا في العزيزية".