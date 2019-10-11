كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طعن 4 أشخاص بمركز تجاري في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية، إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، اليوم الجمعة، بعد أن تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست: "نحن في الموقع ونعالج أربعة".

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إخلاء المركز".

Advertisements

وقالت شرطة مانشستر الكبرى على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الشرطة تتعامل حالياً مع حادث في مركز آرنديل بوسط مدينة مانشستر".

ونشرت الشرطة بيانا أكدت فيه "توقيف رجل يبلغ من العمر 40 سنة، بعد الاشتباه في ارتكابه لاعتداء خطير، ويجري حاليا التحقيق معه".

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء رجال الشرطة القبض على رجل خارج المركز التجاري بعد أن أخضعوه بمسدس صاعق.