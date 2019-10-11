كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تشيد بجهود إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشيد مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد باعتباره "رجل شجاع" قائلة إن فوزه بجائزة نوبل للسلام يعترف "بجيل من الأفارقة الذين يعملون من أجل التغيير والمصالحة".

وأوضحت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة "يدعم بقوة التغيير الإيجابي الذي يجلبه رئيس الوزراء أبي إلى إثيوبيا وإلى القرن الأفريقي" وسيواصل دعم البلاد وتشجيع المزيد من التكامل الإقليمي.

وصرحت موغريني في بيان يوم الجمعة "في الأوقات التي تنتشر فيها المنافسة على السلطة في جميع أنحاء المنطقة، نقف إلى جانب بناة الجسور مثل رئيس الوزراء أبي".

كما يقول رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "شهادة كبيرة على جهوده لإحلال السلام في بلاده وخارجها".

يقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن إثيوبيا "لا تلتزم فقط بالتزاماتها بموجب قانون اللاجئين الدولي، ولكنها نموذج للدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين حول العالم."

وأضاف أن إثيوبيا بها أكثر من 700 الف لاجئ مسجل، وهو واحد من أعلى الأرقام في أفريقيا.

وأشار غراندي إلى أن إثيوبيا تمضي قدمًا في الإجراءات التي تسمح للاجئين بالاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

ويشمل ذلك السماح للاجئين بالحصول على تصاريح عمل، والوصول إلى التعليم الابتدائي، والحصول على رخص القيادة وتسجيل أحداث الحياة مثل المواليد والزواج بشكل قانوني.