كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة يشيد بفوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه كثيرًا ما أشار إلي أن "رياح الأمل تزداد قوة في جميع أنحاء إفريقيا" وأن رئيس وزراء إثيوبيا والفائز بجائزة نوبل للسلام هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

وصرح أنطونيو جوتيريس في بيان له، إنه لشرف كبير أن يشهد توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا العام الماضي، الذي أنهى أحد أطول الصراعات في إفريقيا.

وأشار معهد نوبل النرويجي اليوم الجمعة إلى أن اتفاق السلام والإصلاحات السياسية الشاملة التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد كانت سبب الجائزة.

كما ذكر أمين عام الأمم المتحدة أن اتفاق السلام أتاح فرصا جديدة لمنطقة القرن الإفريقى المضطربة منذ فترة طويلة للتمتع بالأمن والاستقرار.

ويقول الأمين العام لحلف الناتو إن أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، "أظهر أنه مع الصبر والشجاعة والقناعة، يصبح السلام ممكن".

وأوضح يان ايجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إنه يجب علي أبي "أن يجعل حل التوترات العرقية داخل إثيوبيا أولوية وأن يعمل بلا كلل لإحلال السلام علي شعبه."

في بيان، وصف ايجلاند أبي بأنه "أصغر قادة إفريقيا" الذي صنع السلام مع إريتريا بعد ما يقرب من 20 عامًا من القتال. "لقد أطلق سراح السجناء السياسيين والصحفيين، وجماعات المعارضة غير المقيدة، وعين النساء في حكومته، كل ذلك خلال عام من توليه منصبه."

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تحث منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، على دعم الإصلاحات الدرامية التي أدت إلى فوزه بالجائزة.

يقول كومي نايدو، سكرتير منظمة العفو الدولية، في بيان إن "عمل رئيس الوزراء أبي أحمد لم ينته بعد. يجب أن تدفعه هذه الجائزة وتحفزه على مواجهة تحديات حقوق الإنسان البارزة التي تهدد بعكس المكاسب التي تحققت حتى الآن. ويجب عليه أن يضمن بشكل عاجل ان تعالج حكومته التوترات العرقية المستمرة التي تهدد بعدم الاستقرار وتزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ".

يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان ايجلاند، إنه "مندهش" من الإنجازات التي حققتها إثيوبيا مؤخرًا، لكنه أضاف أنه "مندهش بنفس القدر من خلال مقابلة العديد من ملايين الإثيوبيين النازحين نتيجة للعنف العرقي" الذي تبع رفع التدابير القمعية.

وقد احتفل مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بفوزه بجائزة نوبل للسلام ويدعو "جميع الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا إلى مواصلة الوقوف إلى جانب السلام".

ويضيف بيان إثيوبيا أن "هذا الاعتراف هو شهادة خالدة لبراهين الوحدة والتعاون والتعايش المتبادل التي كان رئيس الوزراء يناصرها باستمرار".

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. واستُشهد بجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، ولا سيما لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة.