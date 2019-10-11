كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يصل الهند لحضور قمة تزامنًا مع التوترات في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الهند لحضور قمة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في وقت من التوتر بشأن انضمام بكين إلى باكستان في معارضة تخفيض الهند لاستقلال كشمير والحظر المستمر في المنطقة المتنازع عليها.

وصل شي في مطار تشيناي اليوم الجمعة، وتقول وزارة الخارجية الهندية، إن شي ومودي سيلتقيان في بلدة المعابد الساحلية مامالابورام لإجراء محادثات بشأن التطورات الإقليمية والعالمية في وقت لاحق يومي الجمعة والسبت.

كما سبق اجتماعهم في ووهان في الصين في أبريل من العام الماضي التوترات الناجمة عن مواجهة استمرت 10 أسابيع بين قواتهم المسلحة على حدود بوتان.

وتشعر الهند بالقلق إزاء تحركات الصين لبناء علاقات استراتيجية واقتصادية مع جيرانها سريلانكا ونيبال وبنجلاديش وجزر المالديف.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الأربعاء، أن شي ومودي سيجتمعان في مدينة تشيناي الساحلية الجنوبية يومي 11 و12 أكتوبر، لتبادل وجهات النظر حول تعميق تنمية البلدين.

وكان آخر لقاء بين شي ومودي في ووهان، الصين، في أبريل 2018، حيث يأتي النقاش بعد أسابيع من دعم الصين لباكستان في إثارة قضية كشمير، وهي منطقة في الهيمالايا تطالب بها كل من باكستان والهند، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، فيما يتعلق بالخطوة، التي اتخذتها الهند في أغسطس لتجريد كشمير الخاضعة للإدارة الهندية من وضعها شبه المستقل.

وذكرت وكالة برس ترست الهندية، أنه قبل زيارة شي اعتقلت قوات الأمن الهندية 10 نشطاء تبتيين بالقرب من تشيناي.

وتصاعدت التوترات في كشمير، التي تنقسم بين باكستان والهند ولكن يطالب كلا الطرفين بها، منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لكشمير التي تديرها الهند.

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وبدأ الصراع على كشمير في أواخر الأربعينيات، عندما حصلت الهند وباكستان على استقلالهما من الإمبراطورية البريطانية وبدأتا القتال على مطالبهما المتنافسة.

في أغسطس، جردت نيودلهي المنطقة من سلطاتها المتمتعة بحكم شبه ذاتي ونفذت حملة صارمة، واحتجزت الآلاف من الناس، وقد أغلقت أيضا خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

واندلع تمرد مسلح كامل في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية منذ عام 1989 سعيًا وراء كشمير موحدة - إما تحت الحكم الباكستاني أو مستقلة عن كلا البلدين.

قُتل حوالي 70 الف شخص في الانتفاضة وفي حملة عسكرية هندية. تتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح المتمردين، وهي تهمة تنفيها إسلام أباد.

وفي وقت سابق، اعلنت باكستان إن إطلاق النار من جانب القوات الهندية عبر الحدود شديدة التسليح في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل أحد جنودها خلال الليل.

قال بيان عسكري اليوم السبت إن القوات الهندية فتحت النار "دون استفزاز" في قطاع هاجيبير في الجانب الباكستاني من كشمير، مما أسفر عن مقتل جندي.

كما قتلت نيران هندية في نفس المنطقة جنديًا باكستانيًا يوم الخميس الماضي.

