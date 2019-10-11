مشهد مؤلم.. أربعيني ينتحر من الطابق الخامس بطريقة مأساوية  

أقدم أربعيني على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية، الخميس الجمعة، ليلةبعدما ألقى بنفسه من الطابق الخامس لعمارة، بحي السلام في الجديدة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالهالك، البالغ من العمر حوالي 45 سنة قيد حياته، لقي مصرعه فورا بعين المكان بعد انفجار راْسه عند ارتطامه بالأرض في مشهد مؤلم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهالك مجهول الهوية إلى حدود الساعة، إذ لم يتعرف عليه أي من سكان العمارة، وتم إخبار السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي محمد الخامس، لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الحادث.