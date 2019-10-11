بعد تعرضه لحادث خطير.. عاصي الحلاني في المغرب

اختار الفنان عاصي الحلاني المغرب ليكون أول نقطة يستأنف منها حفلاته، بعد الوعكة الصحية الخطيرة، التي تعرض لها.

وكشفت تقارير إعلامية عربية أن الحلاني يستعد إلى إقامة حفل في 30 أكتوبر الجاري، دون ذكر التفاصيل.

وتعرض الحلاني، أخيرا، لحادث مؤلم، إذ انزلق من فوق ظهر حصانه، ثم سقط هذا الأخير بدوره، بكل ثقله، على جسمه.

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وعن تفاصيل الحادث، قال عاصي الحلاني إنه لا يتذكر أي شيء، موضحا لبرنامج “إم بي سي تراندينغ” أنه فقد الذاكرة، وقال: “أتذكر كل شيء بعد الحادث، وكل شيء قبل الحادث، لكن كيف حدث فلا أتذكر فقد خبروني أني حاولت أن أرفع الحصان حتى ما يقع، لكنه انقلب وكل جسمه عليا”.

وأصيب الحلاني جراء الحادث بكسور على مستوى كل من الضلوع، واليد، وفقرات الرقبة، التي كانت الأخطر، إلا أنه لحسن حظه أنها لم تتحرك من مكانها.

واستأنف عاصي الحلاني، بعد تحسن وضعه الصحي، تصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيدز”.