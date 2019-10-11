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الاستعدادات لوصول الملك للبرلمان..فرق شعبية وصباغة للشوارع وحضور أمني استثنائي -صور وفيديو

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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تصوير- عبد الله آيت شريف

بالتزامن مع الدخول البرلماني الجديد، والذي سيعرف حضور الملك محمد السادس لمقر البرلمان لإلقاء خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية، يعرف محيط مقر المؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، استعدادات استثنائية ترقبا لوصول الملك، بعد أدائه لصلاة الجمعة في مسجد حسان.

استعدادات بالرباط قبل افتتاح البرلمان (4)

ومنذ أيام، بدأت الاستعدادات في شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط ومحيطه، من خلال صيانة المساحات الخضراء القريبة من البرلمان، كما استمرت الاستعدادات في شوارع العاصمة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث استمر العمال في إعادة صباغة ممرات الراجلين.

استعدادات بالرباط قبل افتتاح البرلمان (8)

وقبيل وصول الملك محمد السادس، تجمهر المئات من المواطنين، حاملين الرايات وصور الملك، ومرددين شعارات، وهم ينتظرون مروره، كما حجت عدد من الفرق الفلكلورية إلى عين المكان.

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استعدادات بالرباط قبل افتتاح البرلمان (10)

الاستعدادات اللوجيستيكية والحضور الشعبي والترقب لمرور الملك محمد السادس من أبرز شوارع العاصمة الرباط في طريقه للبرلمان، ترافقه إجراءات أمنية استثنائية، حيث يلاحظ كل المارة من وسط المدينة حضور عدد كبير من رجال الأمن.

استعدادات بالرباط قبل افتتاح البرلمان (11)

الإجراءات الاستثنائية التي ترافق افتتاح البرلمان اليوم، خلفت كذلك قطع عدد من الطرق، وتوقف حركة وسائل النقل العمومية في عدد من الاتجاهات، وخصوصا الحافلات، ما أربك حركة المواطنين في مناطق عدة.

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