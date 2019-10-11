مالانغو أحرز “هاتريك”.. الرجاء يتفوق وديا على جمعية سلا

التغلب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، على الجمعية الرياضية السلاوية بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة ودية جمعت بين الطرفين، بمركب الفريق الأخضر بالوازيس.

وتألق من جانب الرجاء الدولي الكونغولي، بين مالانغو، الذي تعاقد معه الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالرغم من اعتراض فريقه تي بي مازيمبي على انتقاله، بحكم أن عقده مازال ساري المفعول مع بطل الكونغو، إلى غاية متم موسم 2021/2020.

وتمكن صاحب 25 عاما، من توقيع أهداف الرجاء الثلاثة “هاتريك” في شباك جمعية سلا، هذا الأخير الذي ينشط بالقسم الثاني للبطولة الاحترافية، إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، بمجموع نقطتين، وذلك بعد مرور أربغ جولات من التباري.

يذكر، أن الرجاء توصل برخصة مؤقتة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، تسمح له بإشراك مالانغو في مباريات الفريق، في اتظار البث النهائي في ملف اللاعب.