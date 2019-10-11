أم من الخميسات تستنجد بالشرطة لوقف اعتداء ابنها عليها…والأمن يطلق الرصاص لإنقاذها!

استعمل الأمن في الخميسات صباح اليوم الجمعة، الرصاص لتوقيف عشريني، وجهت والدته نداء استغاثة للشرطة، بعدما عرضها للعنف.

واستعمل مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، صباح اليوم الجمعة، سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض والدته وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة كانت قد توصلت بطلب استغاثة صادر عبر الخط “19” من والدة المشتبه فيه التي عرضها للعنف بمنزلها الكائن بحي “ضاية نزهة”، وهو ما استدعى تدخل دورية للشرطة التي واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة باستعمال سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، مما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاثة رصاصات، واحدة تحذيرية بينما أصابت رصاصتان المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الناري من طرف عناصر الشرطة، أسفر عن ضبط المشتبه فيه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لمعني بالأمر.