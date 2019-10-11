رونو تقيل مديرها العام “بولوري” خلف كارلوس غصن

أعلنت مجموعة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، أن مديرها العام “تياري بولوري” أقيل من منصبه، وتم تعيين المديرة المالية “كلوتيلد ديلبو” فورا في مكانه لفترة انتقالية، بعد اجتماع استثنائي لهذا المجلس.

وقالت “رونو”، في بيان لها، اليوم، إن “مجلس الإدارة قرر إنهاء مهام المدير العام لـ”رونو S.A” تياري بولوريه بمفعول فوري”، مضيفا أن “مجلس الإدارة قرر تعيين “كلوتيلد ديلبو” مديرة عامة لـ”رنوو S.A” لفترة انتقالية (…) وبمفعول فوري أيضا”.

وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة، الذي لم يعلن انعقاده، قبل أمس الخميس، قد هدف إلى البت في مصير “بولوريه”.

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة “فرانس برس” إن “بولوريه كان حاضرا، وتحدث خلال الاجتماع”، موضحا أنه واجه انتقادات “لمشاكل في الإدارة والأداء”.

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وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة “رونو”، جرى تصويت، إلا أنه لم يصوت أي عضو فيه ضد إقالة “تياري بولوري”، وعادة في حالة امتناع عدد قليل جدا عن التصويت، يقدم المسؤول استقالته، لكن هو سعى إلى إقالة نفسه، حسب المصدر ذاته.

وتشكل هذه الخطوة طريقة لطي صفحة رئيس مجلس الإدارة السابق “كارلوس غصن”، الذي أقيل، أيضا، بعد توقيفه، ومحاكمته في اليابان بتهم مالية.

وكان “كارلوس غصن” قد أوقف في اليابان، شهر نونبر من العام الماضي، 2018، في انتظار بدء محاكمته بتهم التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه، واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة، قبل أشهر، لكنه لا يستطيع مغادرة اليابان، حيث ينتظر أن تبدأ محاكته، في أبريل من العام المقبل 2020 ، في إحدى محاكم طوكيو.