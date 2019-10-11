موجيريني مهنئة آبي أحمد: آمن بأن السلام قائم على الحوار وليس السلاح

هنأت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام، مؤكدة أنه آمن بأن السلام قائم على الحوار وليس السلاح.

وقالت موجيريني، في تغريدة على "تويتر"، إن "آبي أحمد مثال لكل من يصر على أن يكون السلام قائما على الحوار وليس السلاح".

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وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، فوز رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا التي بدأت نواتها في أبوظبي ونضجت في جدة.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وعقب حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

ومنحت لأول مرة سنة 1901 ويحصل عليها الذين "قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه".