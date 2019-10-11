رئيسة وزراء النرويج: فوز آبي أحمد بنوبل للسلام اعتراف بشجاعته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على حصوله على جائزة نوبل للسلام، لافتة إلى أنها "اعتراف بشجاعته".
وقالت سولبرج في تغريدة على "تويتر": "فوز آبي أحمد اعتراف هام بشجاعته وجهوده لتحقيق السلام والمصالحة".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، فوز رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا التي بدأت نواتها في أبوظبي ونضجت باتفاق نهائي في جدة.
واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وعقب حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
ومنحت لأول مرة سنة 1901 ويحصل عليها الذين "قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه".
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