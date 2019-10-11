حمدوك مهنئا آبي أحمد لحصده نوبل للسلام: مصدر فخر لإثيوبيا وأفريقيا

بعث رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك تهنئة إلى نظيره الإثيوبي آبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل للسلام عن عام 2019.



وكتب حمدوك، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد استحق آبي أحمد جائزة نوبل للسلام عن جدارة، فهو مصدر فخر وقائد حقيقي، قدم خدمات كبيرة لإثيوبيا وللقارة الأفريقية بوجه عام".

Advertisements

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فاز، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وأسهم التحول التاريخي الذي يعيشه البلدان منذ توقيع اتفاق الـ9 من يوليو/تموز 2018 بالعاصمة الإريترية أسمرا في وضع خارطة جديدة للمنطقة يعم فيها السلام والتكامل بين بلدان القرن الأفريقي، التي طالما فرقتها الحروب والخلافات والتدخلات الخارجية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 افتتح آبي أحمد وأفورقي الحدود المشتركة في منطقة "زالنمبسا" التي ظلت مغلقة منذ الحرب بين البلدين، كما افتتح سفارة إثيوبيا بالعاصمة الإريترية أسمرا، بعد نحو 20 عاما من الإغلاق منذ اندلاع الحرب بينهما في عام 1998.