رئيس نيجيريا مهنئا آبي أحمد: علامة جيدة لتحقيق السلام في أفريقيا

هنأ الرئيس النيجيري محمد بخاري، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

وقال الرئيس بخاري، في تغريدة له بـ"تويتر": "أهنئ رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي أعلن اليوم عن فوزه بجائزة نوبل للسلام للعام 2019 على عمله الرائع لإنهاء عداء منذ 20 عامًا بين إثيوبيا وإريتريا".

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وأضاف أن هذا الاعتراف علامة جيدة لعمليات السلام داخل البلدان وعبر الحدود في أفريقيا.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، فوز رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا التي بدأت نواتها في أبوظبي ونضجت في جدة.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وعقب حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها بأوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.