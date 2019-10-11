جوتيريس يهنئ آبي أحمد بنوبل: أحد أسباب قوة رياح الأمل بأفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنّأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وقال جوتيريس، في بيان الجمعة: "لقد قلت مرارا إن رياح الأمل تزداد قوة في جميع أنحاء أفريقيا، وإن رئيس الوزراء آبي أحمد هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

وأضاف أن رؤية آبي أحمد ساعدت إثيوبيا وإريتريا على تحقيق سلام تاريخي، وكان لي الشرف أن أشهد توقيع اتفاق السلام العام الماضي.

وتابع قائلا: لقد أتاح هذا المعلم الجديد فرصا جديدة للمنطقة للتمتع بالأمن والاستقرار، الذي مثل قدوة رائعة للآخرين في أفريقيا وخارجها ويتطلعون إلى التغلب على مقاومة الماضي ووضع الشعوب في المرتبة الأولى.