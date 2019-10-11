فيديو.. تقارير تنفي الرواية الإيرانية بشأن استهداف ناقلة نفط تابعة لها قبالة جدة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

نفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، الرواية الإيرانية حول تعرض ناقلة نفط تابعة لطهران للحريق، إثر انفجارين، خلال مرورها قرب مدينة جدة السعودية، في البحر الأحمر.

وقال موقع “تانكر تراكر” إن الرواية التي تحدثت عن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر كانت تهدف إلى إعطاء دفعة لأسعار النفط.

وقال الموقع، في تقرير، إنه بالاستناد إلى كل المعلومات التي تم جمعها، ومنها صور التقطتها وكالة “ناسا” الفضائية، فإنه لم تتم مشاهدة أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو حتى عملية إنقاذ للناقلة، بل على العكس كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية. بحسب “روسيا اليوم.

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وقفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد أن قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة قُصفت بصاروخين في البحر الأحمرـ مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.

تأتي أنباء حادثة ناقلة النفط الإيرانية في أعقاب الهجوم الإيراني في 14 سبتمبر/أيلول على منشأتين لمعالجة النفط في السعودية، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب في قفزة لأسعار النفط.