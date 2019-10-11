الان تتابع إصابة 5 أشخاص في حادث طعن بمانشستر.. وإحالة القضية إلى شرطة مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث طعن بمركز آرنديل التجاري في مدينة مانشستر.
وأعلنت الشرطة البريطانية، إحالة ملف عملية الطعن بعد سقوط عدد من الجرحى في مركز تجاري بمانشستر، الجمعة، إلى أجهزة مكافحة الإرهاب.
وقالت الشرطة في بيان، إنه نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات، موضحة أنها ما زالت مع ذلك “منفتحة” على فرضيات أخرى.
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