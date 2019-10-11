وزير التربية والتعليم الأردني يعلق على إساءة مشجعي منتخب بلاده للكويت

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

علق وزير التربية والتعليم الأردني، عمر رزاز، على إساءة بعض جماهير منتخب بلاده لدولة الكويت، من خلال تعمد ترديد اسم صدام حسين خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الخميس.

وكتب رزاز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019: ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء.

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وأضاف الوزير الأردني: لقد تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات.

وأردف قائلا: علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن.

وختم رزاز تغريدته بالقول: لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة.