صحيفة: تركيا تصم آذانها عن كل الدعوات لوقف اجتياح سوريا

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن تركيا أصمّت آذانها عن كل الدعوات العربية والدولية التي طالبتها بوقف اجتياح شمال شرق سوريا، ولم تعد تستمع إلا إلى صوت رئيسها وتبريراته التي لم تجد قبولاً من أي طرف كان.

ولفتت الصحيفة إلى أن رجب طيب أردوغان حدد السبب الرئيس للهجوم، باستعادة التركيبة السكانية في المنطقة، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ..بينما كانت نتيجة أول 24 ساعة فقط، نزوح أكثر من 60 ألف مدني من منازلهم.

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وأضافت الصحيفة أنه في كلمته أمام نواب حزبه «العدالة والتنمية» تعهد بأنه لن يكون لـ «داعش» وجود ..بينما لم يتأكد على الأرض سوى قصف طائراته سجناً يضم معتقلين من التنظيم الإرهابي في محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا، خاصرة تركيا التي أدانت الغزو، هددها بفتح الأبواب لإغراقها بـ 3.6 مليون مهاجر ..ولم يسلم من الوعيد، الداخل التركي أيضاً، بحملة اعتقالات وتحقيقات طالت العشرات لمجرد انتقادهم الهجوم.

وتابعت: في المقابل، هل تكفي الإدانات لمواجهة التعنت التركي؟ وما هي حدودها القصوى، سواء كانت فردية أو جماعية؟ وما المنتظر سواء من التحرك العربي أو الدولي؟.

وذكرت أن مجلس الأمن الدولي بإمكانه إجبار تركيا على وقف الهجوم فوراً واحترام وحدة الأراضي السورية من خلال موقف موحد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة..لكن هل يمكن تجاوز انقسام دول المجلس الـ 15 حول التعامل مع نظام بشار الأسد، لإصدار مثل هذا الموقف؟.

واختتمت افتتاحيتها بالقول: السؤال نفسه مطروح بقوة أمام «الوزاري العربي الطارئ» غداً السبت في القاهرة ..وبموجب الإجابة يمكن تحديد سبل المواجهة بالأفعال لا العواطف التي تركت سوريا طويلاً مسرحاً لكثير من التدخلات، سواء التركية أو الإيرانية، وغيرهما التي لم تهدد حدودها ووحدتها فحسب، وإنما أيضاً هويتها في عروبتها.