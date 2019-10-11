شكرا لقرائتكم بوتين يحذر من عودة داعش بسبب العملية التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر اليوم الجمعة من احتمال فرار متشددي تنظيم داعش المحتجزين في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية هناك.

وأضافت الوكالة أن بوتين الذي كان يتحدث خلال زيارة لتركمانستان قال إنه غير متأكد مما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.

فيما أبلغ ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الصحافيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس موتسوتاكيس في أثينا "أعول على تركيا للتحلي بضبط النفس لضمان أن تكون تصرفاتها في شمال سوريا موزونة ومتناسبة وتتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية".

وأضاف قائلاً "يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو داعش".

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وقال ستولتنبرغ إن التحالف الدولي حقق "تقدما هائلا" في الحرب على تنظيم داعش بعد تحرير مساحات من الأراضي من قبضة التنظيم تعادل مساحة المملكة المتحدة.

واعتبر أنه "ينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب".

وفي سياق متصل، أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، الخميس، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية اين اريكسن سوريدي لفرانس برس "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".