نقابة موظفي الشركات المشغلة للخلوي: لن نرضى بالمساس بحقوق الموظفين ولا بسمعتهم

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في ​لبنان​ ان "الاحاديث التي تناولت موظفي القطاع الخلوي عبر ​وسائل الاعلام​ او ​وسائل التواصل الاجتماعي​، فيها الكثير من التجني، اذ ان هؤلاء لم يبخلوا يوما في العمل الدؤوب لرفع ايرادات الخزينة ودعم باقي قطاعات ​الدولة​ واصبح يطلق عليه بترول لبنان".

وفي بيان لها، اكدت النقابة ان "الموظفين من خيرة ابناء الوطن، مثقفون متعلمون قاموا بواجباتهم في احلك الظروف ويقومون بذلك بحرفية ودون منة من احد. ان الموظفين عاصروا مختلف الانظمة الادارية لكنهم كانوا وما زالوا الثابت المنتج في هذا القطاع"، مهيبةً بـ"الجميع انصاف اصحاب الحقوق وهي لن ترضى بالمساس بحقوق الموظفين ولا بسمعتهم".

وأشارت الى "انها ستقوم بكل الاجراءات للدفاع عن الموظفين وبالوسائل كافة التي يكفلها القانون"، معلنةً "انها على استعداد دائم لمناقشة اي أمر يتعلق بالموظفين ويمكن مراجعتها في اي وقت".