حزب 7 انهى اعتصامه امام وزارة الاتصالات: بدأنا المقاومة المدنية

أنهى ناشطو "حزب سبعة" اعتصامهم امام مبنى وزارة الإتصالات في وسط بيروت. وأعلنت الامينة العامة للحزب غادة عيد في كلمة "اننا اليوم، بدأنا بالمقاومة المدنية من مجلس النواب بطريقة سلمية ومدنية، بعدها انتقلنا الى مبنى وزارة الإتصالات. وهدفنا ان يقوم المواطن اللبناني فورا بدفع فواتير الهاتف الخليوي بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي".
ولفتت الى أن الحزب "لن يعلن عن التحركات المقبلة"، مشيرة الى "أننا بدأنا بالمقاومة المدنية والتي هي حق لنا، ولن نقبل بعد الآن ان يتعذب المواطن فيما المسؤول يبقى في منزله مرتاحا، ليس مسموحا بعد الآن هجرة اولادنا فيما اولاد المسؤولين ينعمون بالاموال المهربة الى الخارج"، مؤكدة ان "الناس سيكونون معنا في مقاومتنا المدنية، لاننا نطالب بحقوق جميع اللبنانيين. نحن لن نصطدم مع القوى الأمنية، واذا لم يلب مطلبنا سنضطر للنزول مرة اخرى".
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