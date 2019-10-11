تهافت على محطات الوقود بعد اعلان اصحاب المحطات التوقف عن بيع المحروقات

شهدت محطات الوقود في العديد من المناطق اللبنانية تهافتاً على تعبئة الوقود بعد اعلان اصحاب محطات الوقود ، الإضراب القسري لحين إيجاد حل لشراء المحروقات بالليرة، وتوقف المحطات عن بيع المحروقات لحين صدور وثيقة خطية عن الجهات الرسمية المعنية بشراء المحروقات ب​الليرة اللبنانية​.

وشهدت ​بيروت​ والضواحي، ​زحمة سير​ بسبب اكتظاظ السيارات على محطات الوقود، فيما أقفلت بعض المحطات ورفعت خراطيمها.

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