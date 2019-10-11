السفارة الكندية: مبادرة لمساعدة الفتيات على تطوير قدراتهن بالتعاون مع وزارة التمكين الاقتصادي

أعلنت ​السفارة الكندية​، في بيان انه "في نطاق التحضير لليوم ​العالم​ي للطفلة في 11 تشرين الأول 2019، أطلقت سفارة كندا في ​لبنان​ ووزارة الدولة لشؤون التمكين ​الاقتصاد​ي للنساء و​الشباب​ مبادرة تهدف إلى إلهام الفتيات ومساعدتهن على تطوير قدراتهن الكاملة".

وأشار البيان الى أن "في إطار هذه المبادرة، تمت دعوة مجموعة من المهنيين رجالا ونساء من مختلف القطاعات في لبنان لارشاد فتاة مراهقة كي تكون هذه الأخيرة بمثابة قدوة للجيل الجديد من القيادات النسائية. من 30 أيلول إلى 10 تشرين الأول 2019، أتيحت الفرصة لمجموعة من الفتيات المراهقات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة من مختلف أنحاء لبنان، أن يرافقن أحد المهنيين والمهنيات أعلاه أثناء يوم عمل. فحضرن اجتماعات إلى جانب المرشد أو المرشدة، وشاركن في محادثات وأنشطة مهمة وأبدين وجهات نظرهن الفريدة.

شاركت كل من وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيولات خير الله الصفدي وسفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو في هذه المبادرة بشكل فعال، وأقدمتا على ارشاد فتاتين طوال يوم في العمل.

سيتوج أسبوع الإرشاد هذا بحفل استقبال للمرشدين والمرشدات، باستضافة معالي الوزيرة الصفدي والسفيرة لامورو في 11 تشرين الأول 2019، في منزل السفيرة الكندية.

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ولفتت الى ان تواجه العديد من الشابات في جميع أنحاء العالم مجموعة من العوائق التي تحول دون اندماجهن في القوى العاملة في بلدانهن والمشاركة في ​السياسة​ وصنع القرار. قد تؤدي المعايير المؤذية والتمييز بين الجنسين كما والتصورات السلبية، إلى حرمانهن أو إعاقتهن عن إطلاق إمكاناتهن الكاملة. من خلال هذه المبادرة الفريدة من نوعها، انتقلت الفتيات المشاركات من الحلم إلى التحقيق وتوجيه طاقتهن الكامنة وتحدي قواعد الجندر العميقة الجذور. ان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في لبنان متدنية وتبلغ 23%، مقارنة بـ 71% للرجال.

ويؤدي تقليص الفجوة بين الجنسين في النشاط الاقتصادي إلى فوائد الاقتصاد الكلي ويمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للبنان. وقد استضاف لبنان مؤتمرا إقليميا حول التمكين الاقتصادي للمرأة في كانون الثاني (يناير) 2019، حيث التزم بزيادة مشاركة ​المرأة​ في القوى العاملة بنسبة 5% بحلول عام 2024. تم إطلاق خطة عمل وطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة لها أهداف ملموسة، وبدأ تنفيذها بقيادة وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وشدد البيان على ان هذا النشاط المشترك لسفارة كندا في لبنان ووزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، يعزز هذه الجهود، ويشيد بمساواة أكبر بين الجنسين، وبالتمكين الاقتصادي للمرأة، وبالتنوع والشمول.