إرجاء جلسة متابعة المحاكمة في قضية "الزيادين" الى 6 كانون الاول

أرجأت هيئة ​المجلس العدلي​، برئاسة القاضي جوزف سماحة الى 6 كانون الاول المقبل، جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل زياد قبلان وزياد غندور المعروفة بقضية الزيادين، لعدم اكتمال نصاب الهيئة لدواعي السفر والتقاعد.

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