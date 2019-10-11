طبارة: الجميع يعلم أن سوريا لن تعود كما كانت حيث سيتم تقسيمها لمناطق نفوذ

علق سفير ​لبنان​ الاسبق في ​واشنطن​ ​​رياض طبارة​​ على اعلان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ انسحاب ​القوات​ الاميركية من شمال ​سوريا​، قائلا "وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ علم بقضية الانسحاب الاميركي من شمال سوريا من الاعلام وهو وزير خارجية البلاد ولكن أطن أن ​روسيا​ كانت على علم بذلك".

وفي حديث تلفزيوني، لفت طبارة إلى أن "جميع اللاعبين في سوريا يعلمون أن الحل النهائي في سوريا هو بيد روسيا و​أميركا​"، مشيراً إلى أن "روسيا لا تريد الدخول بحرب مع أميركا لانه من الممكن أن تعمل ​الولايات المتحدة الاميركية​ على تسليح بعض الجهات في سوريا فتتطور الامور إلى الاخطر".

وأشار إلى انه "لا يمكن أن تأخذ روسيا أي قررا من دون موافقة أميركا والعكس صحيح لانه من المعروف أنه يمكن لاي جهة منهم أن "تخرب" الوضع"، لافتاً إلى أن "الجميع يعلم أن سوريا لن تعود كما كانت من قبل، حيث سيتم تقسيمها إلى مناطق نفوذ".