اكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله "ضرورة تفعيل مسيرة التغيير والاصلاح ليس استجابة لشروط المؤسسات الدولية فحسب بل لدواع وطنية وانسانية بهدف حماية الناس من ارتكابات الفاسدين في الطبقة السياسية ووضع حدٍ لإستباحتهم لحقوق الناس واستثمارهم لموارد ​الدولة​".

وخطبة الجمعة التي القاها من على منبر المسجد الكبير في عيناثا، نبه فضل الله ان "الدولة تنهار نتيجة استمرار معايير المصالح والنفوذ من اشخاص ومحاسيب وأزلام".

واشار الى "لتفاقم ازمة الثقة بالمسؤولين نتيجة غياب الحس الوطني وعدم الارتقاء لمستوى المعالجات المجدية للازمات الاقتصادية والمعيشية التي باتت تهدد بنية الدولة وحياة الناس".

ودعا "​الحكومة​ لاقرار ​الموازنة​ بالتزامن مع الشروع بالاجراءات الاصلاحية التي تنجز ملف الهيئات الناظمة في ​الكهرباء​ وغيرها وتقر ​التعيينات​ في الادارات والاجهزة الرقابية وتلاحق ملفات ​الفساد​ والهدر مما ينسجم مع الضرورات الوطنية والاصلاحية الجادة".

وحذر "من تصاعد النقمة الشعبية نتيجة المس بالمتطلبات المعيشية للحياة اليومية للناس من محروقات ودواء ورغيف واستمرار العبث بحقوق العسكريين واصحاب الدخل المحدود".

واستغرب السيد فضل الله "استمرار الفوضى بالاسواق المالية والنقدية وغياب المعايير الموحدة لسعر صرف العملة الوطنية مما يشيع حالة عدم الثقة بكل المسؤوليين المعنيين بإيجاد الحلول ومعالجة الازمات بكل تداعياتها المعيشية والاقتصادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله يحذر من تصاعد النقمة الشعبية نتيجة المس بالمتطلبات المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.