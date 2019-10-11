تسليم وتسلم بين حيدر وفواز في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

تسلم الرئيس ​العالم​ي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز مهامه كرئيس لها من سلفه القنصل ​رمزي حيدر​، في اجتماع عقد بينهما في مقر الجامعة في مبنى ​وزارة الخارجية والمغتربين​.

وتبادل الرئيسان الكلمات، حث تمنى حيدر لفواز "التوفيق والنجاح واكمال مسيرة الجامعة للوصول الى المبتغى المطلوب"، مؤكدا استمراه "بالوقوف الى جانبه"، فرد فواز شاكرا حيدر على "ما بذله من جهود طوال توليه رئاسة الجامعة".

وبعد مغادرة حيدر، ترأس فواز اجتماعا للهيئة الادارية ​الجديدة​ حيث تم البحث في العمل المستقبلي للجامعة والبرنامج الذي اعلنه فواز بعد انتخابه.