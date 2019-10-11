احتكاك كهربائي أدى إلى احتراق خيمة للنازحين في البقاع الغربي

افادت معلومات صحافية بأن "احتكاكا كهربائيا أدى الى احتراق خيمة للنازحين السوريين مؤلفة من ثلاثة أقسام في ​بلدة المرج​ في ​البقاع الغربي​ تقطنها عائلة سورية يزيد عدد افرادها على العشرين نسمة، على مقربة من جبانات البلدة"، مشيرة الى انه "تم اخلاء الخيم واخراج ​الأطفال​ وسط وقوع حالتي اغماء تم اسعافهما على الفور".



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