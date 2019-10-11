بلدية الشويفات: إزالة التخطيطات لقيام المشاريع سبّب إعاقة حركة المرور على طريق خلده-الجنوب

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس بلدية ​مدينة الشويفات​، بيانا لفت فيه "اصراره على معرفة الجهة الرسمية التي قررت او سهلّت بإزالة التخطيطات لقيام المشاريع دون الرجوع اليها. مما سبّب إعاقة ​حركة المرور​ على طريق خلده-الجنوب، وشكّل خرقا واضحا للقوانين والأنظمة. وأصر المكتب الإعلامي بأن البلدية لن تستكين لهكذا مخالفة وتعدّي على صلاحياتها وسلطتها الإدارية المحلية؛ لذا يضع المكتب هذا الخرق برسم الرأي العام الرسمي والشعبي.

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